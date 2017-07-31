Форбс может перейти из тульского «Арсенала» в клуб из второй немецкой Бундеслиги

Защитник Фелицио Браун Форбс, предыдущим клубом которого был тульский «Арсенал», может продолжить карьеру в Германии. 25-летний футболист прибыл в расположение берлинского «Униона», информирует официальный сайт немецкого клуба.
«Унион» выступает во второй немецкой Бундеслиге. Форбс пройдёт в команде просмотр, по итогам которого ему могут предложить контракт.
В минувшем розыгрыше РФПЛ Форбс провёл 19 матчей (18 — с первых минут) и забил три гола. Вторую половину сезона он отыграл в аренде в «Анжи».