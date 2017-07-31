Моуринью: у Матича есть всё, что «МЮ» ценит в футболистах

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал переход полузащитника Неманьи Матича из «Челси». 28-летний футболист подписал контракт, рассчитанный на три года.
«Матич — игрок „МЮ“ и игрок Жозе Моуринью. У него есть всё, что мы ценим в футболистах: лояльность, стабильность, амбиции, желание и умение играть на команду.
Я хотел бы поблагодарить Неманью за его желание присоединиться к нам, потому что без этого трансфер бы не состоялся. Я уверен, что наши игроки и болельщики полюбят Матича. Добро пожаловать», — цитирует Моуринью сайт «МЮ».
«МЮ» объявил о переходе Матича из «Челси»