Салихамиджич назначен на пост спортивного директора «Баварии»

Бывший полузащитник мюнхенской «Баварии» Хасан Салихамиджич назначен на пост спортивного директора немецкого клуба.
«В период с 1998 по 2007 год Хасан Салихамиджич провёл в составе „Баварии“ 234 матча в Бундеслиге и 88 — в международных турнирах. В 2001 году Салихамиджич выиграл вместе с „Баварией“ Лигу чемпионов.
В феврале этого года Салихамиджич стал послом „Баварии“. Теперь он вернулся в клуб в качестве спортивного диретора. Салихамиджич подписал контракт до 30 июня 2020 года», — информирует сайт «Баварии».
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