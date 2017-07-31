«Сандерленд» проведёт расследование по поводу слов Гибсона

«Сандерленд» на своём официальном сайте выступил с официальным заявлением по поводу инцидента с участием полузащитника команды Даррона Гибсона. Английский клуб собирается провести дисциплинарное расследование.
После поражения «Сандерленда» от «Селтика» (0:5) в товарищеском матче в Сети появилось видео, на котором Гибсон, находясь в нетрезвом состоянии, общался с болельщиками своей команды. Футболист, используя нецензурную лексику, раскритиковал партнёров по команде и назвал клуб дерьмом.
«Даррен Гибсон повёл себя неподобающим образом. В связи с этим мы проведём внутреннее дисциплинарное расследование. Даррон уже принёс извинения сегодня утром», — говорится в заявлении пресс-службы.
Хавбек «Сандерленда» Гибсон в нетрезвом состоянии назвал свой клуб дерьмом