И. Суркис: кто гарантирует, что в автобус «Динамо» К не заложат взрывчатку?

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис настаивает на отсутствии безопасности на время поездки в Мариуполь на матч чемпионата Украины.
«Идет война, будем называть вещи своими именами. Мариуполь расположен неподалёку от линии фронта, и мы, при всем уважении к городу, не считаем сейчас возможным проводить здесь матчи. Ни федерация, ни лига, ни местные власти не предоставляют даже минимальных гарантий безопасности.
Кто гарантирует, что в клубный автобус, которому пришлось бы довезти «Динамо» из аэропортов, никто не заложит взрывчатку? Кто предоставит гарантию, что в сторону наших игроков, тренеров и персонала не будет никаких провокаций? Да, мне обещают, что матч пройдет без эксцессов. Но должны быть письменные гарантии. Иначе киевское „Динамо“ в Мариуполь не поедет», — цитирует Суркиса Matchday со ссылкой на программу «Великий футбол».
Ранее в МВД страны советовали перенести матч в другой город из-за высокого уровня террористической угрозы. Матч «Мариуполь» — «Динамо» состоится 26 августа.