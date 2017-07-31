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Джикия: лично я убрал медаль не в карман, а в шкаф, но Каррере виднее

31 июля 2017, понедельник. 22:00. Футбол

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал домашнюю победу над «Краснодаром» (2:0) в матче 3-го тура российской Премьер-Лиги.

«Выполнили установку тренера, и сегодня это было главное. Результат на табло. В перерыве были внесены небольшие изменения. Во втором тайме у них было меньше атак, мы стали встречать соперника в центре, выдвигаться, и всё получилось. Давления из-за ничьих на старте сезона не было. Мы гнули свою линию, и поэтому так получилось сегодня.

Не совсем был согласен со словами Массимо Карреры о том, что не все убрали чемпионскую медаль в карман, но ему со стороны виднее, чем нам. Лично я убрал медаль не в карман, а в шкаф. Тут кто как.

Ни для кого не секрет, что наши соперники выигрывают. Ничего страшного, что немного отпустили конкурентов, всё ещё впереди. Всё зависит только от нас. Окажется ли август ключевым? Чемпионат долгий, так что все игры будут ключевыми. Может, это к лучшему, что такой получился календарь», — сказал Джикия в эфире телеканала «Наш футбол».

Шалимов: результат матча «Спартак» — «Краснодар» не по игре, но справедливый
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Краснодар ФК Спартак Георгий Джикия Массимо Каррера
Новости. Футбол
31 июля 2017, понедельник
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