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Челоянц: чего сейчас «Спартаку» не хватает? Кубка Лиги чемпионов

31 июля 2017, понедельник. 22:19. Футбол

Бывший член совета директоров «Спартака» Джеван Челоянц поделился впечатлениями от победы красно-белых над «Краснодаром» в матче третьего тура РФПЛ. Встреча проходила в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 2:0.

«Мне „Спартак“ понравился. Вся игра в целом понравилась. Мне очень понравился Фернандо. Не только из-за того, что он гол забил, но я считаю, что он вообще самый сильный футболист прошлого сезона во всей лиге. Футбол — это же игра на уровне ощущений, вот мне и нравится Фернандо. Хотя мне нравятся и Глушаков, и Промес, и Зе Луиш. Они сегодня сыграли неплохо.

Чего сейчас «Спартаку» не хватает? Кубка Лиги чемпионов. Думаю, к ЛЧ, конечно, надо купить 2-3 игрока. Нужен хороший центральный защитник, левый защитник и футболист в атакующую группу. Это моё личное мнение", — сказал Челоянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Краснодар ФК Спартак Джеван Челоянц Лукас Фернандо
Новости. Футбол
31 июля 2017, понедельник
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