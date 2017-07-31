Каррера: назвал имена и позиции руководству «Спартака» и жду, что они предпримут

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал домашнюю победу над «Краснодаром» (2:0) в матче 3-го тура российской Премьер-Лиги и ответил на вопрос о возможном усилении.
«Всегда нужно что-то улучшать, но мы боролись против хорошей команды. Мы хорошо держали позиции на поле, позволили им несколько голевых моментов, также могли воспользоваться нашими моментами.
Усиление состава? Надо стараться повысить число игроков. Я назвал имена и позиции руководству и жду, что они будут что-то предпринимать.
Мы будем готовиться, как всегда, к каждому матчу индивидуально. Все матчи сложные. Те матчи, которые на бумаге кажутся несложными, на деле оказываются непростыми. Поэтому надо работать, работать и ещё раз работать», — сказал Каррера в эфире телеканала «Наш футбол».