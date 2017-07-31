Каррера: из-за Манчини ничего особенного к матчу с «Зенитом» делать не буду

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал домашнюю победу над «Краснодаром» (2:0) в матче 3-го тура российской Премьер-Лиги и ответил на вопрос об игре с «Зенитом» в 4-м туре (6 августа).
«Мы уверены в себе как команда. Выиграли в том году и знаем, что мы сделали, чтобы победить. В этом году будет сложнее, потому должны работать ещё больше, ведь претендентов на чемпионство ещё больше. В чемпионате тоже сложно забивать голы. Когда теряешь много моментов – проигрываешь. Но сейчас я доволен, что создаём много моментов. Если есть семь-шесть моментов, какие-то мячи залетят.
Матч с «Зенитом»? Будет встреча, как и против всех, только команда особенно сильная. Готовиться будем так же, как и к «Краснодару». Из-за Роберто Манчини ничего особенного делать не буду. Ни тренер, ни команда не заставят меня отойти от обычной стратегии.
Денис Глушаков сыграл хорошо, как и вся команда. Не люблю индивидуально разбирать игроков. Он восстановился и хорошо работал на тренировках. Тимофеев — игрок «Спартака», поэтому, когда он нужен, я выпускаю его на поле», — передаёт слова Карреры корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.