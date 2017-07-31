Видео: Каррера вышел к болельщикам «Спартака» после победы над «Краснодаром»

Московский «Спартак» выиграл у «Краснодара» в матче третьего тура РФПЛ. Встреча проходила в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу красно-белых.
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера вышел к болельщикам московского клуба после победы над «Краснодаром».
«Краснодар» (6 очков) занимает пятое место в таблице РФПЛ, «Спартак» (5 баллов) идет 8-м.
Видео того, как главный тренер «Спартака» выходит к болельщикам красно-белых по окончании матча, доступно на «Чемпионате».