Д. Комбаров: по матчу «Спартака» с «Краснодаром» нужно отдать должное Синицыну

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров прокомментировал домашнюю победу над «Краснодаром» (2:0) в матче 3-го тура РФПЛ, отметив действия голкипера соперников Андрея Синицына.
«В целом матч получился положительным для «Спартака». Практически на протяжении всей игры мы владели инициативой, имели много хороших моментов, особенно во втором тайме, несколько раз выходили один на один. Например, Глушаков и Зе Луиш. В обоих случаях потащил Синицын, нужно отдать ему должное. У Промеса тоже была хорошая возможность забить второй мяч. Но самое главное то, что мы наконец-то сыграли на ноль. Забили два, но могли и больше. Порадовали болельщиков, они гнали нас вперёд. Родные стены всегда помогают.
Мысли перед выездом в Питер к «Зениту»? Только что закончился матч с «Краснодаром». Надо от него отойти, разобрать все наши действия, а потом уже планомерно готовиться к «Зениту», — сказал Комбаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.