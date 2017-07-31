Синицын: Смолов отрастил усы? Весёлая тема. Думаю, будет много мемов

Голкипер «Краснодара» Андрей Синицын после гостевого поражения от «Спартака» (0:2) в матче 3-го тура РФПЛ отметил, что команде не хватает травмированного нападающего Фёдора Смолова. Вратарь также поделился мнением о новом имидже партнёра по команде, который отрастил усы.
«Конечно, Феди не хватает. Он является игроком топ-уровня. С ним было бы проще. Он отрастил усы? Это сюрприз, на самом деле. Это его новый стиль. Как в команде отреагировали на усы Смолова? Ну весёлая тема. Прикалываемся ли над ним? Да. Думаю, сейчас будет много мемов», — передаёт слова Синицына корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.
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