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Цакташ: конечно, в Хорватии знают Бердыева. Его все знают

31 июля 2017, понедельник. 23:52. Футбол

Хорватский полузащитник «Рубина» Мийо Цакташ рассказал о первых впечатлениях от работы под руководством Курбана Бердыева.

«В „Рубин“ пришёл новый тренер, всё поменял, надо привыкнуть к новой системе с пятью защитниками. Для этого требуется время. У Бердыева совсем другие тренировки, и у него очень серьёзная дисциплина.

Конечно, в Хорватии знают Бердыева, знают, что он обыгрывал «Барселону», выигрывал чемпионат. Его все знают. Мне очень приятно работать с таким тренером. С ним можно научиться чему-то новому. Я узнал много нового, он объяснил, как мне нужно играть в новой системе", — сказал Цакташ в эфире шоу «8-16».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Рубин Курбан Бердыев Мийо Цакташ
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