Кондрахин: за игру в «Локомотиве» и юношеской сборной России просили деньги

Нападающий американского клуба «Талса Рафнекс» Павел Кондрахин рассказал, почему не смог задержаться в юношеской команде «Локомотива».
«В „Локомотиве“ я тренировался с ребятами на год старше, очень хорошо себя проявил, забивал и в двусторонках, и в товарищеских играх. В «Локо» классная школа, отличные ребята, это великий российский клуб. Я бы с радостью там остался, но меня поставили перед фактом – назвали сумму, за которую я подписал бы контракт с дублем и начал бы привлекаться в юношескую сборную России. Просто назвали сумму – и не мне, а моей матери, которая на тот момент была в Москве.
Мама сказала: «Почему у нас в России такой футбол?» А ей: «Ваш сын – талантливый хороший футболист, но мы тоже кушать хотим». В России очень много перспективных молодых футболистов, но в переходе из юношеского футбола в профессиональный не всё происходит справедливо. Конечно, если ты русский Месси или русский Роналду, тебе проще, но если ты просто хороший игрок, то не факт, что пробьёшься. Тем более у меня никаких связей не было.
За границей мне дважды предлагали подписать контракт после просмотра, но клубы-то небогатые и, когда они узнавали, что за юного неопытного игрока нужно платить, скажем, десять тысяч долларов, они отказывались от меня. Поэтому пришлось начинать профессиональную карьеру не за рубежом, а во второй российской лиге. Там такая грязь творится – ужас. Были такие тренеры, что без слёз не взглянешь. Просто шок», — сказал Кондрахин в интервью Sports.ru.