«Милан» ведёт переговоры по Диего Косте с «Челси» и агентом футболиста

«Милан» не оставляет надежд заполучить нападающего «Челси» Диего Косту. Как сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио, россонери ведут переговоры с лондонским клубом и агентом игрока Жорже Мендешем.
По неофициальным данным, «Челси» хочет выручить от продажи Косты не менее £ 44 млн (около € 49 млн). Контракт 28-летнего футболиста с синими истекает летом 2019 года.
Интерес к форварду также проявляет «Атлетико», однако из-за запрета, наложенного ФИФА, мадридский клуб не может регистрировать новичков до января 2018 года. Ранее сообщалось, что Коста может перейти на полгода на правах аренды в «Милан», а потом вернуться в «Атлетико».
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