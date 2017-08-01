Дзагоев стал попечителем фонда содействия молодым футболистам в Северной Осетии

Футболисты Алан Дзагоев, Владимир Габулов, Сослан Джанаев, Алан Касаев, Георгий Тигиев, Ибрагим Цаллагов и Алан Чочиев стали попечителями созданного в Северной Осетии фонда содействия молодым футболистам.
Фонд возглавил сенатор Александр Тотоонов. Фонд будет заниматься продвижением молодых спортсменов из Осетии в российские и европейские футбольные клубы.
«Я много лет посвятил этой игре – с шестого класса и до университетской скамьи. Играл в команде мастеров „Спартак-Орджоникидзе“ и был в своё время самым молодым игроком. А потом судьба распорядилась иначе, и из-за полученной травмы мне пришлось перейти в разряд болельщиков. В большом футболе есть не только великие футболисты, но и заветные почитатели. Но могу признаться: порой и сейчас во сне играю в футбол», — цитирует Тотоонова Sevosetia.