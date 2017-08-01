Экс-наставник «Зенита» Луческу может возглавить сборную Турции

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу может возглавить сборную Турции. Как сообщает Fanatik, переговоры с главой федерации футбола Турции Йылдырымом Демироненом прошли 31 июля.
Ранее в СМИ сообщалось, что румынский специалист может возглавить «Галатасарай», которым он руководил с 2000 по 2002 год.
До того как возглавить «Зенит» Луческу 12 лет тренировал «Шахтёр», с которым 8 раз выиграл чемпионство, 6 раз завоёвывал Кубок Украины и стал обладателем кубка УЕФА в сезоне-2008/09.
Ранее появлялась информация, что на пост главного тренера сборной Турции также претендует француз Лоран Блан.
Блан может стать новым наставником сборной Турции