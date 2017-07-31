Блан может стать новым наставником сборной Турции

Бывший главный тренер «ПСЖ» и сборной Франции Лоран Блан может стать новым наставником национальной команды Турции. Как сообщает Fotospor, 51-летний специалист уже получил соответствующее предложение.
Отмечается, что ещё что на прошлой неделе переговоры с Бланом в Париже провёл президент федерации футбола Турции Йылдырым Демиронен. Ранее с поста главного тренера сборной Турции ушёл Фатих Терим после четырёх лет работы на своей должности.
В отборочном раунде чемпионата мира — 2018 сборная Турции в своей группе в настоящее время занимает третье место, пропустив вперёд команды Хорватии и Исландии.
Терим покинул пост главного тренера сборной Турции спустя 2 недели после драки