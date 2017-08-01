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Бикфалви: «Урал» знает, как играть против «Краснодара»

1 августа 2017, вторник. 15:07. Футбол

Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви рассказал, как команда готовится к выездному матчу 4-го тура РФПЛ с «Краснодаром». Встреча состоится 6 августа.

«Команда находится в хорошем состоянии. Мы уже начали подготовку. К воскресной игре сделаем всё, чтобы приехать в Краснодар и взять там очки. Мы знаем, как против них играть. В прошлом сезоне мы сыграли хорошо на выезде в Кубке и добились ничейного результата дома. Нам нужно быть единой командой, одним коллективом на поле. Мы должны сыграть против них компактно. Если мы будем придерживаться нашей линии поведения, то сможем добиться хорошего результата», — цитирует Бикфалви пресс-служба «Урала».

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Источник: Официальный сайт ФК "Урал" Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
1 августа 2017, вторник
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