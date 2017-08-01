«Балтика» в гостях обыграла «Спартак-2»

В матче 5-го тура первенства Футбольной национальной лиги калининградская «Балтика» в Москве одержала победу над «Спартаком-2» со счётом 2:0.
Оба мяча были забиты во втором тайме — на 60-й минуте Александр Касьян вывел «Балтику» вперёд, а на 76-й окончательный результат установил Дмитрий Скопинцев.
«Балтика» благодаря этой победе с 13 очками в активе делит с «Волгарём» лидерство в таблице. «Спартак-2», имеющий 7 очков, занимает 10-е место.
С подробной таблице первенства Футбольной национальной лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».