Нападающий «Балтики» Кирилл Погребняк получил перелом ноги

Главный тренер «Балтики» Игорь Черевченко после гостевой победы над «Спартаком-2» (2:0) в матче 5-го тура первенства Футбольной национальной лиги выразил мнение, что его команда добилась заслуженного успеха, и сообщил, что у нападающего Кирилла Погребняка перелом ноги. Тяжёлую травму 25-летний форвард получил в конце первого тайма.
«Победа заслуженная. Что больше всего огорчает — травма Кирилла Погребняка, там сложный перелом. Победа закономерная, могли и больше забить. Кому не нравится наша игра, пусть специалисты некоторые посмотрят на свою игру, во что их команды играют», — заявил Черевченко на пресс-конференции, видео которой опубликовала пресс-служба «Балтики».