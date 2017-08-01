Агент: Пашалич продлит договор с «Челси» и перейдёт в «Спартак» на правах аренды

Марко Налетич, агент полузащитника «Челси» Марио Пашалича, подтвердил, что футболист будет выступать за «Спартак» на правах аренды.
«Это правда, Пашалич продлит контракт с „Челси“ и будет играть в „Спартаке“ на правах аренды. Марио прилетит в Москву в четверг утром. На его выбор повлияли традиции и величина клуба, возможность играть в Лиге чемпионов, тренер Каррера, а также рекомендации хорватских футболистов, имеющих опыт выступления в России», — сказал Налетич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Полине Куимовой.
Ранее сообщалось, что Пашалич может заработать в стане красно-белых € 2,5 млн за один сезон. В прошлом сезоне Марио выступал на правах аренды за «Милан». Полузащитник провёл 24 матча в Серии А, забил 5 голов и отдал одну результативную передачу. Действующий контракт 22-летнего футболиста с «Челси» рассчитан до лета 2018 года.