«Карабах» выиграл у «Шерифа» и вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионов

В ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2017/18 азербайджанский «Карабах» в гостях со счётом 2:1 обыграл молдавский «Шериф».
В добавленное к первому тайму время Дино Ндлову вывел «Карабах» вперёд, а за несколько минут до конца основного времени второго тайма Маркос Мичел сделал счёт 2:0. Уже в компенсированное время в составе «Шерифа» один мяч отыграл Зигей Бадибанга, но большего хозяева сделать не успели.
Первый матч, прошедший в Баку завершился вничью — 0:0. Таким образом, «Карабах» пробился в раунд плей-офф, где команды продолжат борьбу за выход в групповой этап.