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Гинер: Акинфеев — достояние России

1 августа 2017, вторник. 22:31 Футбол

Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился мнением о критике вратаря клуба и сборной России Игоря Акинфеева после Кубка конфедераций.

«Мне не очень нравится, когда Игоря приравнивают к Яшину, Дасаеву. Да, можно говорить об их достижениях и о достижениях Игоря. Считаю, Акинфеев – великий футболист, прекрасный вратарь. Достояние нашей страны. Мне не нравится, когда любого футболиста обливают грязью. Кержаков образно сказал, что Березуцким и Игнашевичу надо в ноги бросаться – но если вспомнить, то СМИ их никак, кроме как „деревянными солдатиками“, не называли. В 2001-2002 году у нас были журналисты, которые могли анализировать. Не говорить, кого видели с бокалом вина, а анализировать. Никого не волнует, сидели ли Месси и Клозе с бокалом вина. Всем интересно, как они ведут себя на поле. Они же не напивались и не валялись пьяными. Сейчас, к сожалению, журналистов интересует, кто с кем спит, кто в каком ресторане был. А где анализ игры? Если ЦСКА или Акинфеев играет плохо – вопросов нет, об этом надо писать. Или если играет хорошо – тоже надо писать. Не бывает голов без ошибок. Иначе мы бы видели счёт 0:0 в каждом матче. На вопрос о том, когда Акинфеев завершит карьеру, может ответить только бог. Сколько он ещё времени отпустит Игорю поиграть...» — сказал Гинер в интервью «Спорт-экспрессу».

7 знаковых матчей антирекордной серии Акинфеева
Игорь Акинфеев прервал свою серию матчей с пропущенными мячами, и это повод перевернуть самые памятные страницы серии.
Источник: Спорт-экспресс Сообщить об ошибке
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Теги
ПФК ЦСКА Евгений Гинер Игорь Акинфеев
Новости. Футбол
1 августа 2017, вторник
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