Неймар прилетел в Барселону и отказался общаться с журналистами в аэропорту

Нападающий «Барселоны» Неймар сегодня вечером прилетел в столицу Каталонии, но отказался отвечать на вопросы журналистов в аэропорту, пишет AS.
Сообщается, что бразилец проигнорировал в том числе вопросы о его возможном переходе в «ПСЖ». Завтра утром Неймар проведёт тренировку в составе «Барселоны».
Ранее президент парижан Нассер Аль-Хелаифи заявил, что «ПСЖ» уважает контракты игроков с другими клубами, и отказался называть процент вероятности перехода Неймара в команду из Франции. «ПСЖ» для осуществления сделки придётся заплатить «Барселоне» € 222 млн.
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