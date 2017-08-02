Клопп: Старридж травмировал бедро, но надеюсь, что это небольшое повреждение

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Баварией» (3:0) в полуфинале «Ауди Кап», а также рассказал о состоянии форварда Дэниела Старриджа, который получил повреждение, забивая третий гол.
«Я не отношусь к этой победе так же позитивно, как другие, потому что мы всё ещё находимся на стадии подготовки и должны думать о том, как улучшить свою игру. Мы дважды забили в первом тайме, но отдали мяч „Баварии“, вследствие чего слишком много бегали. Впрочем, моя команда всё равно показала, насколько хорошо может играть. В первом тайме мы отлично сыграли на контратаках и хорошо прессинговали в защите.
Что касается Старриджа, то пока я не могу сказать, насколько у него серьёзная травма. Он повредил бедро. Он очень хорошо готовился к сезону, так что, я надеюсь, это просто небольшое повреждение и он скоро выйдет на поле. Он забил отличный гол, вы могли видеть, насколько он быстр. Жаль, что всё так получилось в итоге", — цитирует Клоппа сайт «Ливерпуля».