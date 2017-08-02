Игроки «Коло-Коло» вышли на матч чемпионата Чили с собаками из приюта

Футбольный клуб «Коло-Коло» заключил партнёрское соглашение с приютом для домашних животных Union de Amigos de los Animales, который расположен в чилийском городе Нуньоа. О начале сотрудничества было объявлено на специальной пресс-конференции, где помимо официальных лиц, игроков и представителей прессы побывали питомцы приюта.
Футболисты «Коло-Коло» устроили символическую акцию перед началом домашней встречи с клубом «Антофагаста» в чемпионате Чили, появившись на поле в компании собачек. Таким образом клуб помогает обратить внимание общественности на проблему брошенных домашних животных и помогает им найти новых хозяев.
Футболисты «Коло-Коло» с собаками из приюта
Фото: http://www.colocolo.cl/