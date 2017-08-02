Сарри: «Наполи» оказал давление на команду, сыгравшую в двух финалах ЛЧ

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри проанализировал ход игры с «Атлетико» в полуфинале товарищеского турнира «Ауди Кап», по итогам которой его команда уступила со счётом 1:2, а также отдал должное соперникам из Мадрида.
«Нам нужно научиться играть против команд такого класса. В течение первых 60 минут мы оказывали давление на команду, которая сыграла в двух финалах Лиги чемпионов за последние годы и добилась больших результатов. Моя команда выступила очень хорошо, жаль, что мы не сумели повысить ритм игры из-за высокой температуры воздуха.
Повторю, я был счастлив в течение первого часа — из-за нашей игры и отношения к делу. Возможно, нам не хватило конкретики в атакующих действиях, но мы должны помнить, что «Атлетико» — одна из сильнейших команд в мире. Впрочем, могу сказать, что ожидал большего от парней, вышедших на поле во второй половине встречи», — цитирует специалиста пресс-служба неаполитанского клуба.
2 августа «Наполи» сразится с «Баварией» в матче за третье место турнира. Игра в Мюнхене начнётся в 18:45 мск.