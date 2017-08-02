«Интер» договорился с «Ниццей» о трансфере защитника Далберта за € 25 млн

«Интер» согласовал с «Ниццей» условия переезда защитника Далберта в миланский клуб, сообщает Football Italia. Нерадзурри заплатят € 20 млн сразу, а ещё около € 5 млн — в качестве бонусов за различные достижения 23-летнего бразильца. Кроме того, «Ницца» получит 20 процентов от последующей продажи игрока.
Ожидается, что Далберт пройдёт медосмотр для «Интера» в четверг или пятницу. Если сделка состоится, то станет рекордной по сумме трансфера в истории французского клуба.
В минувшем сезоне Далберт провёл 33 матча во французской Лиге 1 и отметился двумя результативными передачами.