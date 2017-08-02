«Интер» отпустит Жоау Мариу в «ПСЖ» в обмен на Орье или Пасторе

«Интер» готов отпустить португальского полузащитника Жоау Мариу в «ПСЖ», если в обратном направлении проследует защитник Серж Орье или хавбек Хавьер Пасторе, утверждает Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport.
24-летний Жоау Мариу был куплен «Интером» у «Спортинга» минувшим летом. Сумма трансфера составила € 40 млн плюс около € 5 млн в качестве бонусов. Однако португалец так и не стал ключевым игроком команды, в связи с чем нерадзурри готовы его продать. Одним из претендентов является «ПСЖ».
В минувшем сезоне Жоау Мариу провёл 30 матчей в Серии А (из них 22 в основном составе), забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.