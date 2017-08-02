Вилья: нынешний «Реал» самый сильный за последние годы

Нападающий «Нью-Йорк Сити» Давид Вилья поделился ожиданиями от матча между сборной звёзд MLS, куда испанец был включён, и «Реалом».
«Нам предстоит сыграть с сильной командой. Очевидно, что «Реал» фаворит, но мы способны составить им конкуренцию. К тому же сезон в MLS в полном разгаре. Это плюс для нас.
Нынешний «Реал» самый сильный за последние годы. Тот результат, которого они добились в прошлом году, лишний раз это доказывает», — цитирует Вилью Marca.
Матч между сборной MLS и «Реалом» состоится 3 августа. Начало – в 04:00 мск.
Кака: я впервые сыграю против «Реала» — это нечто особенное для меня