Гранквист: «Краснодар» в матче с «Люнгбю» постарается показать реальный уровень

Защитник и капитан «Краснодара» Андреас Гранквист поделился ожиданиями от ответного матча третьего тура квалификационного раунда Лиги Европы с «Люнгбю». Встреча состоится 3 августа.
«В первой встрече дома нам было важно не проиграть. Да, это был не лучший наш матч, и за 30 минут до его окончания мы проигрывали 0:1. Так что с этой точки зрения его результат не самый плохой. Но всё решится в Дании, и теперь мы знаем, к чему готовиться, представляем, как может играть соперник, и постараемся в ответном матче показать наш реальный уровень. Если выложимся на выезде на все сто процентов, то снова добьёмся победы и продолжим путь в Лиге Европы», — цитирует Гранквиста пресс-служба «Краснодара».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Люнгбю» — «Краснодар». Начало – в 20:45 мск.