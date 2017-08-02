Почеттино: настало время обновить состав «Тоттенхэма»

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино отметил, что его команде нужно усиление.
«Как „Манчестер Сити“, „Ливерпуль“, „Челси“ и разные другие клубы пытались улучшить свои результаты? Покупкой игроков, которая увеличивала давление на звёзд. Приобретение сильных новичков подстёгивало их, добавляло конкуренции и мотивации.
Мы знаем, что Кейн, Деле Алли, Эриксен, Алдервейрелд и Дайер — замечательные футболисты, но им нужна конкуренция, чтобы расти от сезона к сезону. Настало время обновить команду, и это обязательно произойдёт", — цитирует Почеттино Sky Sports.
57 млн за Менди и мыльная опера Неймара. Обзор трансферов Европы
Рекордный трансфер «Манчестер Сити», Бернардески в «Ювентусе», новый виток мелодрамы с Неймаром и другие трансферные новости из Европы.