Хуанфран: нас не волнуют слухи вокруг Гризманна, он счастлив в «Атлетико»

Защитник «Атлетико» Хуанфран Торрес прокомментировал информацию об интересе «Барселоны» к форварду мадридской команды Антуану Гризманну.
«Нас не волнуют слухи вокруг Гризманна. Он счастлив в „Атлетико“, и мы хотим, чтобы он полностью отдавался на поле ради клуба.
Сейчас рынок становится всё более сумасшедшим, и каждый трансфер производит неожиданный эффект. На мой взгляд, игрок стоит ровно ту сумму, которую за него готовы заплатить. Не могу сказать, стоит ли тот или иной игрок однозначную сумму", — цитирует Хуанфрана интернет-портал ESPN FC.
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