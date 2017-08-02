«Спартак», «Локомотив» и клуб из Бельгии претендуют на Баришича

«Спартак» и «Локомотив» проявляют интерес к защитнику и капитану «Осиека» Борне Баришичу. Данную информацию подтвердил спортивный директор хорватского клуба Ален Петрович.
«Это правда, что „Спартак“ и „Локомотив“ претендуют на Баришича. Но к нашему игроку также есть интерес со стороны одного из ведущих клубов Бельгии. Больше ничего сейчас сказать не могу, поскольку мы сосредоточены на игре с ПСВ», — приводит слова Петровича Germanijak.
Баришич хорошо проявил себя в квалификационном раунде Лиги Европы, забив два гола в пяти матчах.
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