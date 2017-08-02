ЦСКА — АЕК: Дзагоев проведёт 300-й матч за «армейцев»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев, который попал в стартовый состав на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с АЕК, проведёт свою 300-ю игру за «армейцев».
На счету 27-летнего игрока на сегодняшний день 212 матчей в РФПЛ, 34 встречи в Лиге чемпионов и 26 игр в Кубке России. Также Дзагоев провёл четыре матча за ЦСКА в Суперкубке России и появлялся на поле в 23 встречах Лиги Европы/Кубка УЕФА. На счету Дзагоева 69 голов в футболке ЦСКА.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов ЦСКА — АЕК. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени. В первом матче победил ЦСКА — 2:0.