Журналист НТВ рассказал об инциденте с фанатом ЦСКА

Журналист НТВ Никита Развозжаев, который сегодня во время прямого включения получил удар в лицо от болельщика ЦСКА, рассказал об инциденте.
«Самочувствие, к счастью, нормально. Голова, конечно, немного кружится, скула побаливает, хотя в первые секунды боли не чувствовал. Видимо, у меня был небольшой шок. Наверное, после этого неоднозначного поступка я возьму за привычку оглядываться по сторонам, нет ли кого рядом во время прямого эфира, потому что всё произошло в тот момент, когда прямое включение только-только началось.
Ведущая задала свой вопрос, мужчина появился справа от меня. Честно скажу, что не обратил на него внимания. Думал, кто-то праздно гуляющий захочет просто крикнуть «Слава ВДВ!» или что-то подобное. Ведь сегодня такой праздник. Я бы смог это как-то обыграть в кадре, но, к сожалению, той реакции, которая последовала дальше, не ожидал.
Известно, что этот мужчина не имеет отношения к десантникам, не служил в ВДВ. Данные о нём появились. Я только что написал заявление в полицию, и его доставили в участок. Его зовут Александр Орлов. Что с ним будет дальше, думаю, более подробно расскажут полицейские. Сейчас его оформляют, беседуют с ним.
Его состояние вызывает вопросы. Вероятнее всего, он находится в состоянии алкогольного опьянения, поскольку мы ехали с ним в одной машине, и он продолжал меня оскорблять, называть нелицеприятными словами, в том числе угрожал. Что будет дальше — посмотрим. Полицейские советуют мне обратиться в медицинскую службу и пройти медосвидетельствование", — сказал Развозжаев в эфире НТВ.
Видео можно посмотреть в YouTube.