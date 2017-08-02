Шик: я не обижаюсь на «Ювентус» из-за сорвавшегося трансфера

Нападающий «Сампдории» Патрик Шик сообщил, что не затаил обиды на «Ювентус» из-за сорванного трансфера. Игрок не смог пройти для туринцев медосмотр.
«Обижен ли я на „Ювентус“? Вовсе нет, никакой обиды не чувствую», — сказал Шик в интервью Sky Sport Italia.
Ранее в итальянских СМИ появилась информация, что трансфер Шика из «Сампдории» в «Ювентус» затянулся в связи с тем, что у игрока при медицинском осмотре были выявлены проблемы с сердцем. Позже президент генуэцев Массимо Ферреро назвал эту информацию слухом.
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