«Наполи» обыграл «Баварию» в матче за третье место на «Ауди Кап»

«Наполи» одержал победу над «Баварией» в матче за третье место на товарищеском турнире «Ауди Кап». Встреча прошла в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу итальянского клуба.
На 14-й минуте «Наполи» вывел вперёд защитник Калиду Кулибали, а в начале второй половины игры счёт удвоил хавбек Эмануэле Джаккерини. В итоге этот мяч оказался последним в матче.
В финале «Ауди Кап» «Ливерпуль» сыграет с «Атлетико». Игра начнётся в 21:30 по московскому времени, «Чемпионат» проведёт её текстовую онлайн-трансляцию.
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