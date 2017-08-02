Хамес и Т. Алькантара не помогут «Баварии» в матче с «Боруссией» за Суперкубок

Полузащитники Хамес Родригес и Тьяго Алькантара не смогут помочь «Баварии» в матче за Суперкубок Германии с дортмундской «Боруссией». Оба футболиста вчера получили травмы в полуфинальной игре «Ауди Кап» с «Ливерпулем» (0:3).
«В течение следующих недель „Баварии“ придётся обойтись без Хамеса Родригеса. Во вчерашнем матче против „Ливерпуля“ колумбиец получил мышечное повреждение правого бедра. Тьяго травмировал брюшные мышцы и также не сможет помочь команде в матче за Суперкубок с дортмундской „Боруссией“, — сообщается на сайте „Баварии“.
Матч между «Баварией» и «Боруссией» пройдёт в субботу, 5 августа. Новый сезон Бундеслиги стартует 18 августа.
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