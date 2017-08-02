Миланов: все переживали за Акинфеева, это лучший игрок ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Георги Миланов прокомментировал победу над АЕК (1:0) в ответном матче 3-го раунда отбора Лиги чемпионов, а также поделился мыслями о повреждении голкипера Игоря Акинфеева.
«Было тяжело. Но по классу мы были выше, поэтому заслуженно выиграли в двух играх.
Повреждение Акинфеева? Все переживали за Игоря. Это самый лучший игрок команды! Надеюсь, что у него всё будет хорошо, и он выйдет в матче против «Рубина». Не знаю, как он чувствует себя на данный момент — всё будет ясно после обследования. Я с ним пока не разговаривал, только доктора.
Как готовлюсь к следующим играм? Чемпионат только начинается, прошло только три игры. Мы будем набирать", — сказал Миланов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.
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