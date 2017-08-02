Болельщики «Легии» вывесили баннер в честь погибших в Варшавском восстании

Перед началом ответного матча 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов между «Легией» и «Астаной» болельщики польского клуба вывесили баннер в честь погибших в Варшавском восстании. На баннере немецкий солдат держит пистолет у головы мальчика на фоне польского флага и цифры 1944.
«Во время Варшавского восстания немцы убили 160 000 человек. Тысячи из них были детьми», — гласит надпись на баннере.
Варшавское восстание — восстание против гитлеровских оккупантов в Варшаве с 1 августа по 2 октября 1944 года, организованное командованием Армии Крайовой и представительством польского правительства в изгнании. Точное количество жертв восстания остаётся неизвестным. По приблизительным оценкам, в карательных кампаниях было убито от 150 000 до 200 000 человек мирного населения.