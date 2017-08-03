Коваль: я виноват в вылете киевского «Динамо», 2-й гол полностью на моей совести

Голкипер киевского «Динамо» Максим Коваль прокомментировал поражение от «Янг Бойз» (0:2) в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. Украинская команда дома выиграла со счётом 3:1, но вылетела из турнира по правилу выездного гола.
«Скажу мало. Хочу извиниться за второй гол перед болельщиками, перед всеми, кто за нас переживает – перед президентом, тренерами и игроками. Считаю, что он полностью на моей совести. Я виноват в том, что мы не прошли дальше», — сказал Коваль в эфире программы «Профутбол».
Киевское «Динамо» вылетело из квалификации Лиги чемпионов