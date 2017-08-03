«Реал» в серии пенальти обыграл сборную звёзд MLS

Мадридский «Реал» обыграл сборную звёзд MLS в товарищеском матче. Встреча состоялась на стадионе «Солджер Филд» в Чикаго (Иллинойс, США) и завершилась победой «сливочных» в серии пенальти.
В основное время команды победителя не выявили. На гол нападающего «Реала» Борхи Майораля на 59-й минуте хозяева ответили точным ударом Доминика Дуайера на 87-й. В серии пенальти верх взяли мадридцы — 4:2.
Пенальти в составе сборной MLS забили: Диего Валери, Мигель Альмирон. Не забили: Доминик Дуайер, Джовани дос Сантос.
Пенальти в составе «Реала» забили: Карим Бензема, Гарет Бэйл, Матео Ковачич, Марсело.
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