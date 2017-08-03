175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Паредес: игра со «Спартаком» — русское «эль класико», надеюсь на победу «Зенита»

3 августа 2017, четверг. 08:30 Футбол

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес рассказал, насколько принципиальным для него будет домашний матч 4-го тура РФПЛ со «Спартаком» (6 августа).

«Знаю, что это российское «эль класико». Перед игрой со «Спартаком» будет волнение, но мы подготовимся так, чтобы сыграть очень хорошо. Надеюсь, «Зенит» победит. Вообще, для меня самое крутое дерби – «Бока Хуниорс» – «Ривер Плейт». Его нельзя сравнить ни с чем!» — сказал Паредес в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Анатолию Романову.

Полное интервью с Леандро Паредесом читайте на «Чемпионате» в скором времени.

Фурсенко объяснил, почему «Зенит» сделал упор на аргентинский рынок
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
ФК Зенит ФК Спартак Леандро Паредес
Новости. Футбол
3 августа 2017, четверг
09:00 Лучший бомбардир Лиги Европы мог продолжить карьеру в «Тамбове»
08:45 Паредес: вместе с семьёй морально готовимся к холодной российской зиме
08:30 Паредес: игра со «Спартаком» — русское «эль класико», надеюсь на победу «Зенита»
08:01 Сын Зидана дебютировал в первой команде «Реала»
08:00 Паредес посоветовал россиянам воздержаться от поездок в Аргентину
07:45 Салихамиджич: у «Наполи» более креативные и опытные игроки международного уровня
07:00 Фанаты в беретах ВДВ и повреждение Акинфеева. Фоторепортаж с матча ЦСКА — АЕК
06:53 Неймар вернулся в Барселону после медосмотра в Португалии
06:18 «Реал» в серии пенальти обыграл сборную звёзд MLS
05:59 19-летний форвард «Кана» Карамо отказал «Арсеналу» и «Ман Сити» ради «Интера»
05:37 «Бока Хуниорс» одолел «Вильярреал» благодаря голу Павона
05:05 Жо забил 11-й гол за «Коринтианс» в сезоне и вышел в лидеры бомбардирской гонки
04:44 Пуцко: ничего страшного в перелётах «СКА-Хабаровск» нет, мы профессионалы
04:11 Моуринью: £ 200 млн за Неймара — не дорого, но скажется на трансферном рынке
03:40 «Манчестер Юнайтед» — «Сампдория» — 2:1. Видеообзор матча
03:29 Травмированный Балотелли посмотрел матч «Ниццы» и «Аякса» в баре с болельщиками
03:12 Моуринью: гениальность Матича заключается в том, что он думает по-футбольному
02:46 Игроки «Ниццы» бурно отпраздновали выход в плей-офф Лиги чемпионов в Амстердаме
02:26 ЦСКА проявляет интерес к бразильскому полузащитнику «Гамбурга» Уолесу
02:11 260 гостей свадьбы Месси пожертвовали на благотворительность лишь € 9,5 тыс.
01:44 Йилмаз покинул «Бэйцзин Гоань» и вернулся в «Трабзонспор»
01:30 Двое потерявшихся в Стамбуле игроков «Бней Иегуда» смогут сыграть с «Зенитом»
01:22 Клопп: похоже, финансовый фэйр-плей не работает
01:14 Юношеская сборная России уступила соперникам из Мавритании на турнире в Испании
01:05 Мещеряков: смена названия стадиона будет выгодна для «Локомотива»
00:57 Зюле: есть и позитивные моменты — «Бавария» не дала довести счёт до разгромного
00:54 Коваль: я виноват в вылете киевского «Динамо», 2-й гол полностью на моей совести
00:40 Киммих: «Бавария» слишком много пропускает, нужно срочно это исправлять
00:35 Во Франции утверждают, что Неймар прошёл медосмотр для «ПСЖ»
00:26 Ярмоленко: мне стыдно за то, что киевское «Динамо» не будет играть в ЛЧ
00:25 Тренер пражской «Славии»: пока судья не свистнул, я был как на иголках
00:21 Лапорта: уход Неймара — попытка замаскировать финансовые проблемы «Барселоны»
00:08 Источник: Мбаппе принял решение уйти из «Монако»
00:05 Хацкевич: киевскому «Динамо» надо было играть в футбол, а не сохранять счёт
00:03 Тренер БАТЭ: всё было рядом, буквально какие-то сантиметры решили судьбу команды
00:03 Бабаев: по новичкам никакой конкретики, тем более переговоров, у ЦСКА пока нет
00:00 Анчелотти: «Бавария» проиграла в предсезонке слишком много матчей
2 августа 2017, среда
23:48 Голы Мхитаряна и Маты принесли «МЮ» победу над «Сампдорией»
23:47 Чигринский: я рад за Неймара, он перевернул трансферный рынок
23:43 «Ницца» выбила «Аякс» из отбора Лиги чемпионов, «Олимпиакос» прошёл «Партизан»
23:40 Чигринский: все знали про серию Акинфеева, но мячи сами не залетают в ворота
23:36 «Атлетико» выиграл у «Ливерпуля» по пенальти в финале «Ауди Кап»
23:31 Бабаев: создаём на трибунах семейную атмосферу, чтобы на ЦСКА приходили с детьми
23:30 Паредес: скоро сделаем в «Зените» сборную Аргентины
23:28 Болельщики «Легии» вывесили баннер в честь погибших в Варшавском восстании
Все новости RSS
Партнерский контент