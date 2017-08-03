Паредес: игра со «Спартаком» — русское «эль класико», надеюсь на победу «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес рассказал, насколько принципиальным для него будет домашний матч 4-го тура РФПЛ со «Спартаком» (6 августа).
«Знаю, что это российское «эль класико». Перед игрой со «Спартаком» будет волнение, но мы подготовимся так, чтобы сыграть очень хорошо. Надеюсь, «Зенит» победит. Вообще, для меня самое крутое дерби – «Бока Хуниорс» – «Ривер Плейт». Его нельзя сравнить ни с чем!» — сказал Паредес в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Анатолию Романову.
Полное интервью с Леандро Паредесом читайте на «Чемпионате» в скором времени.
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