Булатов: наверное, на данный момент «Спартак» сыгран лучше, чем «Зенит»

Бывший полузащитник «Спартака» Виктор Булатов в преддверии выездного матча красно-белых с «Зенитом» в 4-м туре РФПЛ высказал мнение, что в настоящее время столичный клуб выглядит предпочтительнее. Встреча состоится 6 августа.
«Кто будет бороться за чемпионство в РФПЛ? Здесь всё банально: «Зенит», «Спартак» и ЦСКА. Четвёртого претендента на золото я не вижу. В матче „Зенит“ — «Спартак» тяжело что-то предсказывать. Я думаю, это будет равная игра равных соперников. «Зенит» получил в межсезонье большое усиление в лице Манчини и Сарсании, который ведёт грамотную селекционную работу, но новичкам питерцев надо время, чтобы как следует отладить взаимодействие друг с другом. Поэтому, наверное, на данный момент «Спартак» сыгран лучше, чем «Зенит», — цитирует Булатова «Спорт уик-энд».