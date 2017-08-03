Слуцкий: уйти из «Халла» в «Ливерпуль» — всё равно что уйти из «Факела» в ЦСКА

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий ответил на вопрос о том, как получилось, что так много игроков ушло из «Халла», и была ли возможность их сохранить.
«Всё очень просто. Во-первых, ушли пять арендованных игроков, которые были в том году в Премьер-лиге, то есть это уже половина основного состава. Их невозможно было оставить в Чемпионшипе. Два футболиста были проданы за очень большие деньги, что является нормальным, это бизнес. Это Магуайр и Робертсон, за которых «Лестер» и «Ливерпуль» предложили очень серьёзные деньги. Это нормальная ситуация. Думаю, каждый игрок, если бы у него было очень серьёзное предложение от «Ливерпуля», перешёл бы туда из «Халла». Условно, это всё равно что в России из воронежского «Факела» любой бы перешёл в ЦСКА, «Спартак», «Зенит» или «Краснодар». Ещё два игрока покинули «Халл», потому что у них в контракте были прописаны опции на уход, вопрос активации которых они решали до моего прихода. И с одним игроком – Таймоном — сложная история. Я даже не знаю точно, что произошло, но он тоже совершил переход, там был какой-то юношеский контракт, это было связано с юридической казуистикой.
Когда уходят 11 игроков из команды и надо добирать 8-9 игроков, то естественно, что я был привлечён ко всем вопросам и в них очень глубоко находился. Это касалось и просмотра игроков, и общения с самими игроками, и с агентами. Потому что ситуация очень непростая. Клуб вылетел, многие хотят уйти, какие-то футболисты уходят, а мы хотим взять игроков, которые соответствуют нашим задачам, а не которых дешевле предлагают агенты. Любого из игроков мы брали в сумасшедшей конкуренции с другими командами, которые либо из нижней части турнирной таблицы АПЛ, либо будут претендовать на выход в Чемпионшипе. Это новый опыт для меня. В ЦСКА игроки уходили и приходили, но, скажем, по 1-2 в трансферное окно. А тут у меня на первой тренировке было 18 полевых игроков, но из них 11 человек это молодёжь из U-23, а ещё несколько уйдут», — сказал Слуцкий в эфире телеканала «Россия 24».