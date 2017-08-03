Слуцкий: Семаку было бы очень легко искоренить мат в команде в Англии

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий рассказал о небольшом запасе нецензурных слов в обиходе английских футболистов, а также поведал о традиции распития напитков с тренером команды соперника после матча. Российский специалист возглавил английскую команду этим летом.
«Мат у них достаточно скудный, всего-то два слова, поэтому их очень легко выучить. Внутри мужской среды это не считается чем-то ненормальным, это абсолютно нормально. Конечно, никто так не общается в семье или в интервью, но внутри команды это норма и никто даже не задумывается, произнеся эти слова. Поэтому большой привет Сергею Богдановичу Семаку (тренер «Уфы» ввёл в команде штрафы за мат. — Прим. «Чемпионата»). Ему было бы очень легко искоренить здесь мат, потому что они используют всего два слова.
Что касается распития напитков с тренером соперников после игры, то здесь есть даже специальная комната, я её уже видел. Это комната на домашнем стадионе, куда я должен буду приглашать коллегу. Соответственно мне нужно будет наполнить бар максимальным разнообразием напитков, из которых он уже должен выбрать. Считаю, что это очень хорошая традиция.
На прошлой неделе я был на предсезонной встрече всех тренеров Чемпионшипа в Бирмингеме. Обсуждались судейские изменения, изменения в регламенте и так далее. Была очень доброжелательная атмосфера, я познакомился со всеми коллегами, с удовольствием буду заходить с ними в эту комнату после матчей», — сказал Слуцкий в эфире телеканала «Россия 24».