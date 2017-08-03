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Виллаш-Боаш: шампанское Кокорина? Вспомните Ромарио, Роналдиньо, Кантона

3 августа 2017, четверг. 19:20 Футбол

Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш поделился мнением о прошлогоднем скандале с участием нападающего сине-бело-голубых Александра Кокорина. Летом 2016-го после провального для сборной России чемпионата Европы Кокорин вместе с Павлом Мамаевым проводил отпуск в Монте-Карло и присутствовал на вечеринке, на которой посетителям разносили элитное шампанское.

«Что касается шампанского Кокорина, то как много звёзд мирового футбола вы видели с бутылками шампанского, курящих сигареты? Часто именно самые сумасшедшие игроки становятся лучшими. Вспомните Ромарио, Роналдиньо, Кантона», — сказал Виллаш-Боаш в интервью 8news.ru.

Виллаш-Боаш: я был фанатом Кержакова, а Шатова взял бы в любой клуб мира
Источник: 8news Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Зенит Александр Кокорин Андре Виллаш-Боаш Ромарио Роналдиньо Эрик Кантона
Новости. Футбол
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