«Стандард»: Са и «Локомотив»? Не продадим его, если «ПСЖ» не заплатит € 220 млн

Президент «Стандарда» Бруно Венанзи прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего команды Орланду Са в московский «Локомотив». Глава бельгийского клуба пошутил, что готов расстаться с футболистом в том случае, если «ПСЖ» предложит за него € 220 млн.
«Мы не получали никаких предложений по Орланду. Кроме того, ни главный тренер, ни спортивный директор, ни я не ожидаем того, что он уйдёт. Мы уже сказали Са, что рассчитываем на него и не хотим продавать. Если только «ПСЖ» не заплатит € 220 млн», — цитирует Венанзи A Bola.
Ранее Tuttomercatoweb сообщил, что «железнодорожники» уже согласовали условия сделки с 29-летним футболистом, и теперь для осуществления трансфера «Локомотиву» необходимо договориться с бельгийской командой.
Са, которым интересуется «Локомотив», не исключил, что останется в «Стандарде»